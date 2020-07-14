البترول عن حريق طريق الإسماعيلية: "في دقيقتين المكان كله نار"

كشف المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، أسباب اندلاع حريق في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وكسر خط الخام، مؤكدا أن الشركة تلقت بلاغا بوجود كسر بالخط في أول طريق الإسماعيلية بعد نفق السلام، وجرى اتخاذ الإجراءات، وتوجه فورا إلى مكان الكسر، وتم غلق الخط تماما.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن طبقة من المازوت انتشرت على الأسفلت، وهي ما أدت لشكل الحريق الضخم، بسبب شرارة من إحدى السيارات، أدت إلى امتداد الحريق للطبقة الموجودة على الأسفلت واندلعت النيران.

وأوضح رئيس شركة أنابيب البترول، أن المؤشرات الأولية توحي بوجود طرف خارجي، تسبب بضرب الخط، لكن هذا ليس مؤكدا، والآن يتم تبريد الحريق بعد إطفائه، على أن يتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من وزير البترول، ستكشف على مكان الكسر لتحديد الأسباب، وسيتم نشر كل التفاصيل، لكن الآن لا يمكن الوصول لمكان الكسر بسبب السخونة، مشيرا إلى أن الواقعة تحدث للمرة الأولى، ولم يسبق أن تعرض الخط للكسر أو الحريق.