منها مبادرة "اتكلم مصري".. خدمات تقدمها "الهجرة" للمصريين بالخارج

حرصت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، على تقديم عدة خدمات للمصريين في الخارج، واستهدفت الوزارة من خلال هذه الخدمات التسهيل، على الجاليات المصرية في الخارج.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، خدمات الوزارة:

- متابعة أحوال المصريين بالخارج، حيث أجرت الوزيرة عدة زيارات لعدد من الدول لمتابعة أحوال المصريين بها.

‏‏- إجراء وزيرة الهجرة مفاوضات مع البنك المركزي لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج، في ‏إطار سعي الوزارة ‏لتفعيل بعض المقترحات المقدمة من الاتحاد العام للمصريين.

‏‏- التنسيق مع كل الجهات المعنية لتيسيير إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الذين يتوفاهم الله بالخارج.

‏- ‏إقامة مكتب للمصريين في ‏الخارج بمركز خدمة المستثمرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والقيام بحملة ‏ترويجية ‏لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

‏- تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج في مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار ومصلحة الجوازات بمجمع التحرير.

‏‎‏- الاتفاق مع الأزهر الشريف، على نشر الرد على استفسارات المصريين بالخارج.‏

- التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للإعلان عن حجز وحدات الإسكان ‏للمصريين العاملين بالخارج، ‏بدفعة مقدمة 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ويُسدد ‏الباقي على 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي محملة ‏بالفوائد‎.‎

- تبني وزارة الهجرة حملة من المصريين بالخارج، لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش والتضامن مع أهلنا، بالتعاون مع صندوق ‏‏"تحيا مصر" ضمن صندوق ‏الكوارث. ‏

- إطلاق الوزارة لحملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وذلك للرد على استفسارات المصريين فى الخارج، بشأن التعديلات الدستورية، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

- إصدارها 17 عددًا من المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة عصرية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج

- ترسيخ الهوية الوطنية والثقافة المصرية لدى أطفال المصريين المقيمين بالخارج، أطلقت الوزارة مبادرة "اتكلم مصري" لتعليم اللغة العربية لأبنائنا بالخارج، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودار نهضة مصر للنشر.

- دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذلك في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة

- أطلقت الوزارة حملة "NO PLACE LIKE HOME.. مفيش زي مصر" وذلك أثناء زيارة الوزيرة إلى كندا في يوليو 2019 لحضور أسبوع الحضارة المصرية، وقد نجحت هذه الحملة في الوصول إلى أكثر من20 مليون متابع، على صفحات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة

- تستعد وزارة الهجرة لإطلاق مبادرة بعنوان "مصر بداية الطريق"، سيتم خلالها تنظيم احتفالية يتم من خلالها دعوة كافة المسئولين رفيعي الشأن والوزراء، من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية، من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية، وذلك في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الإفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية.