الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لمحاربة الهجرة غير الشرعية بالأقصر

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة تنفيذ مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بمحافظة الأقصر، والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروعات بنية أساسية بعدد من قرى بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، مناقشة التنسيق التام بين الأجهزة المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروع، والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يتضمنها، والتي تشمل إنشاء ورصف عدد من الطرق والتفرعات بكل من الكرنك ومنشأة العماري والقرنة بأطوال 1,900 متر، وتوصيل مياه شرب لمناطق محرومة بكل من قرى الضبعية والشيخ عامر بمدينة القرنة، والمريس بمدينة الطود، ومناطق بالكرنك والمنشأة بتوابع الأقصر بأطوال 4,800 متر، وكذلك ترميم وصيانة مدارس الكرنك الابتدائية والزناقطة الإبتدائية والقبلي قامولا الإعدادية.

حضر الاجتماع، مستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر منتصر عبدالرحيم، وممثلون عن مديرية الطرق والنقل، وشركة مياه الشرب، وهيئة الأبنية التعليمية.