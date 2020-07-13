وزيرة الهجرة: 77 ألف مصري عادوا من الخارج خلال جائحة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين العائدين لأرض الوطن بسبب جائحة فيروس كورونا يتجاوز 77 ألف مواطن، لافتة إلى أن وزارة الخارجية كان عليها عبء كبير في تسجيل العالقين.

وأضافت "مكرم"، خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن كل السفارات والقنصليات في الخارج تمد اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء بكل تلك البيانات لمعرفة خطوط سير الطائرات والحصول على موافقة الدول التي ستهبط بها الطائرات.

وأشارت إلى أن مصر رغم تحديات فيروس كورونا لم تغلق الباب أمام مواطنيها للعودة لأرض الوطن، ولكن استطاعت إعادتهم، وانتهت أمس آخر الرحلات الاستثنائية القادمة من سلطنة عمان لنقل العالقين من قطر.