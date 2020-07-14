كنيسة القيامة تفتح أبوابها بإجراءات مشددة.. وأمين المفتاح: الحضور ضعيف

هدوء بعد أصوات لم تكن تصمت وأعداد قليلة بعد زحام لم يكن يهدأ هكذا تبدل حال كنيسة القيامة حتى بعد قرار إعادة فتحها، باشتراط حضور 19 فردا فقط من المصلين. بعد قرارات عدة ما بين غلق جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حيث أصدر رؤساء الكنائس عددا من القرارات على مدار الأشهر الماضية تجاوبا مع ظروف الفيروس لتغلق بإجراءات مشددة وتعود لتفتح وهكذا.

ويقول أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس في القدس، إن القرار يأخذ من قبل رؤساء الكنائس من أجل التحضيرات للوقاية ومن دراسة التعليمات الجديدة التي تتخذها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الإجراءات تتغير بسبب معدلات أما زيادة العدوى وأما تناقصها، وبالتالي تتفاوت الإجراءات من صارمة إلى خفيفة على إثرها يتم التعامل مع الكنيسة بالفتح والإغلاق حيث إن في المرة الأولى كانت صارمة، وتم إغلاق الكنيسة، وبعدها بدأت بالانخفاض شيئا فشيء، لتصير اليوم واليوم أصبحت تعليمات صارمه بعض الشيء.

ويتابع أديب في حديثه لـ"الوطن" لذلك على رؤوساء الكنائس التعامل مع تعليمات وزارة الصحة بحكمة من اجل سلامة الرهبان وسلامة الزوار والوافدين، متمنيا أن يرفع الله الوباء والبلاء عن العالم ونتمنى السلامة للجميع وإعادة الحياة الطبيعية إلى سالف عهدها.

أما الكنيسة التي تفتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي يصفها أمين مفتاحها وحامل ختم القبر المقدس في القدس في حديثه لـ"الوطن"، بالكنيسة "اليتيمة" قائلا: اليوم الكنيسة يتيمة، لا يزورها العشرات يوميا، فالكنيسة التي كانت تفتح أبوابها للآلاف حجمت أعدادها حتى لا تتجاوز مصليها لـ19 فردا.

وفي تمام الخامسة صباحا ليوم الاثنين، وهو الوقت الذي يتم فيه فتح كنيسة القيامة الاعتيادي تقرر من قبل رؤوساء الكنائس بفتح ابواب الكنيسه والتي اغلقت ابوابها في نهاية الاسبوع الماضي وذلك بسبب جائحة كورونا والتقيد بتعليمات وزارة الصحة، وبالفعل تم فتح آبوابها أمام الزوار والمؤمنين لتأدية صلواتهم، مع الحرص على الالتزام بتعليمات وزارة السياحة من حيث الاعداد اولا حيث يتم السماح لدخول ١٩ شخصا ، والتقيد بوضع الكمامات والتباعد الجسدي مسافة مترين. بحسب الحسيني.

ويوضح أمين مفتاح كنيسة القيامة أن على الرغم من أن اليوم هو الثاني لفتح أبواب الكنيسة إلا أن الحضور ضعيفا ولا يبلغ العشرات لعدم انتشر الأمر بعد "معظم الناس لسا ما عندها خبر انه الكنيسة فتحت لذلك الاقبال خفيف جدا، لا يتعدى العشرات، متابعا كل الأمور تبدلت من حيث الحياة الطبيعيه وكمية الزوار، فالكنيسة التي تستقبل عادة الالاف من الزوار، لم يعد يزورها سوى العشرات يوميا "لكن وكما نقول قدر الله وما شاء فعل ، ونتضرع لله ان يرفع هذه الغُمةعن العالم".