فلسطين تعيد فتح أبواب كنيسة القيامة مع الالتزام بإجراءات السلامة

أعيد اليوم فتح أبواب كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة مع الالتزام بإجراءات السلامة، بعد إغلاقها قرابة الشهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس شددوا على ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلًا عن التقيّد الدائم بالتعليمات المتبعة.

وكان رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، أصدروا أمس بيانًا يعلنون من خلاله إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطا بتواجد حتى 50 شخصًا بداخلها "كحد أقصى"، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، جرى تسجيل 179 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس الشرقية.