كتل تصويتية تحدد مصير انتخابات الشيوخ بالمنيا.. تعرف عليها

تقع "المنيا"، على مساحة 32,279 كم²، وتتوسط محافظتي بني سويف شمالا، وأسيوط جنوبا، وتنقسم إداريًا إلى تسع مراكز، بالإضافة إلى مدينة المنيا الجديدة، 57 وحدة محلية قروية، و346 قرية وتابع.

الكتل التصويتية في المنيا، تتركز في المراكز، وتوجد قرى لها تأثير ملحوظ وقوي، في أي انتخابات تجرى، وهي في كل مركز على حدة:

شارونة، دير الجرنوس، ميانة الوقف، أبا الوقف والبلد، شم البحرية، طمبدي، في مركز مغاغة.

برمشا، عطف حيدر، صفانيه، بني عامر، الشيخ مسعود، في مركز العدوة.

صندفا، القيس، بني علي، أبو جرج، بني صامت، الحسينة، شلقام في مركز بني مزار.

أبجاج الحطب، أبوان، الشيخ حسن، بردنوها، جوادة، حلوه، منبال، كوم والي، في مركز مطاي.

إسطال، شوشه، منطقين، البيهو، طحا، طرفا،أطسا، الطيبه، قلوصنا، التوفيقية، في مركز سمالوط.

تله، نزلة حسين، بني عبيد، البرجاية، تله، دمشير، صفط الخمار، طهنشا، طوخ الخيل، بمركز المنيا.

أبوقرقاص البلد، أبيوها، أتليدم، بني حسن الشروق، بني عبيد، بني موسي، جريس، نزلة أسمنت، في مركز أبوقرقاص.

تندة، دروه، قلندول، الروضة، شرموخ، البرشا، الريرمون، البياضية، أبو حنس، بني روح، أبشادات، قلبا، قصر هور، في مركز ملوي.

دلجا، البدرمان، بني حرام، كفر خزام، الحج قنديل، الرحمانية، تنوف، أسمو العروس، في مركز ديرمواس.

وتضم المنيا نحو 6 ملايين مواطن، وعدد المسجلين في جداول الانتخابات يتجاوز الـ2 مليون، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد، فإن نصيبها في مقاعده، 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائرة واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، إضافة إلى 5 بنظام القوائم.

وتلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في برئاسة المستشار أشرف عقيل رئيس المحكمة الإبتدائية بالمنيا، أوراق 15 من الراغبين في خوض الانتخابات، على مدار 4 أيام منذ فتح باب التقدم، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخصصت مديرية الصحة مستشفى المنيا العام والقومسيون، الطب لتوقيع الكشف على الراغبين في الترشح، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث استقبلت المستشفيات حتى الآن 23 مرشحا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم.