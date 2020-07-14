استقبال 15 طلبا للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا

واصلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، برئاسة المستشار أشرف عقيل رئيس المحكمة ورئيس اللجنة، وتلقت أوراق 15 من الراغبين في خوض الانتخابات، على مدار 4 أيام منذ فتح باب التقدم، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خصصت اللجنة مقاعد لاستقبال المرشحين والالتزام الصارم بتعليمات وزارة الصحة الوقائية من حيث ارتداء الكمامات والتطهير وأعمال التعقيم.

وشددت اللجنة على أن يصطحب المرشح مرافق واحد فقط معه وعلقت لافتة بذلك حرصا على سلامة المرشحين.

وكان اليوم الأول شهد تقدم 11 مرشح بأوراقهم للجنة بينما استقبلت اللجنة في الأيام الأربعة 15 طلبا من المرشحين وحتى الآن لم تستقبل اللجنة طلبات مرشحين ليصل إجمالي عدد من تقدموا بأوراقهم إلى 15 مرشحا على مستوى المحافظة.

ومن ناحية أخرى كانت مديرية الصحة خصصت مستشفى المنيا العام والقمسيون الطبي لاستقبال الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ لتوقيع الكشف الطبى عليهم وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث استقبلت المستشفيات حتى الآن 23 مرشحا تم توقيع الكشف الطبي عليهم.

يذكر أن المنيا، مخصص لها 5 مقاعد لها في الفردي، 5 مقاعد، بإجمالي 10 مقاعد للمحافظة.