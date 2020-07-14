رئيس جامعة المنيا يتابع امتحانات الفرق النهائية بـ"الهندسة"

تابع الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، امتحانات الفرق النهائية بكلية الهندسة خارج الحرم الجامعي، والتي يخوضها 398 طالبا وطالبة بأقسام الكلية التسع، موزعين على 12 لجنة امتحانية، وذلك للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وأقرها المجلس الأعلى للجامعات، حفاظاً عىي سلامة الطلاب، والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، لمواجهة العدوى بفيروس كورونا.

تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور يحيى حسن؛ وكيلي كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا؛ والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة، سير الامتحانات بأقسام الهندسة الكيميائية، وقسم هندسة القوي والطاقة، وقسم السيارات والجرارات، وقسم الهندسة المعمارية، والتي يخوض اليوم امتحاناتها 171 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة.

وتابع رئيس الجامعة توفير التهوية الجيدة باللجان، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الطلاب الكمامات والقفازات، فضلا عن الكشف الطبي الحراري، مع تخصيص أماكن لدخول الطلاب وأخري لخروجهم، والحفاظ على المسافات بين الطلاب داخل اللجان، وتواجد جميع الاطقم الطبية بكامل طاقتها بالكلية.