ضبط 5 طن فول "مسوس" قبل طرحه بالأسواق بأبوقرقاص في المنيا

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بجنوب المنيا، اليوم، 5 طن فول "مسوس"، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتبين انتشار السوس به بشكل واضح، بالعين المجردة.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إن الحملة انطلقت بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، تحت إشراف يسرى أبوبكر سكرتير الوحدة المحليه، طه فتحى مدير فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، عفت نبيل، وعجايبى ميخائيل بمكتب تفتيش الأغذية بالإدارة الصحية بمركز أبوقرقاص، رحاب عمارة، رامى ممتاز بإدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، طارق رشيدى، عصام الطبجى بإدارة التموين، وأحمد مختار بمباحث التموين.

وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل إدارة التموين أبوقرقاص انتظارا لقرارات النيابة العامة.

كما شنت الوحدة المحلية، حملة تموينية مكبرة لتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر، وضبط المخالفين للقانون.

وأسفرت عن ضبط 2 طن أرز بدون فواتير وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا تحرير 19 محاضر تمويني متنوع، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.