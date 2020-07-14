"المرور" ترفع آثار حريق طريق الإسماعيلية تمهيدا لإعادة فتحه

كشف مصدر بالإدارة العامة للمرور، أن رجال المرور يقومون بفتح تدريجي للطرق المغلقة بسبب حريق خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بعد تكدس السيارات نتيجة إغلاق الطريق الرئيسي.

وأوضح المصدر، أن الإدارة رفعت بالتعاون مع الأجهزة المعنية آثار الحادث، وأن طريق مصر الاسماعيلية لازال مغلقًا أمام حركة المرور مع وجود كثافات مرورية في الطرق البديلة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود كسر بماسورة مازوت واشتعال النيران فيه على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء من محافظتي القاهرة والشرقية إلى مكان الحريق للمشاركة في إطفاء الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية لإسعاف أي مصاب نتيجة الحادث.

وسرت حالة من الرعب في نفوس أصحاب السيارات، من المارة الذين ظهروا في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح الحادث المروع فور حدوثه.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إن حالات الإصابات ارتفعت لتصل إلى 17 حالة، مضيفًا أنه جرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف، لنقل المصابين من موقع الحادث سريعًا، وتابع أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.