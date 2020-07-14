مصدر بــ"البترول": كسر في أنبوب النفط الخام وراء حريق طريق الإسماعيلية

كشف مصدر بوزارة البترول متواجد في موقع الحادث، أن حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية، حدث بسبب كسر في أنبوب النفط الخام الذي ينقل النفط من البحر الأحمر إلى معمل تكرير البترول في منطقة مسطرد، ما أدى إلى خروج خام النفط على الطريق بقوة شديدة.

وأضاف المصدر، أن السيارات واصلت السير أثناء سيلان النفط، وخلال دقائق اشتعلت المنطقة بالكامل ما أدى إلى احتراق الكثير من السيارات وتوقف الطريق.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن فرق الطوارئ الخاصة بالوزارة تدخلت سريعًا، وأغلقت محبس الأنبوب لمنع تسرب المزيد من النفط، مشيرًا إلى أن المحبس يبعد عن منطقة الكسر بنحو كيلومتر واحد.

وتابع المصدر، أنه جرى غلق المحبس الآخر منعًا لتسريب النفط، مؤكدا أن خط النفط توقف تمامًا وتوقفت معه معامل التكرير في منطقة مسطرد، لحين إصلاح الأنبوب، فيما تنتشر سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة لتأمين الطريق والذي أُغلق من الجانبين ومُنع المدنيين من المرور في المنطقة.