تعرف على إجراءات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ الجديد، إجراءات الدعاية الانتخابية، والمقرر لها أن تبدأ عقب الإنتهاء من فحص طلبات الترشح.

ووفقا للقانون تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المُرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمُرشحين في النظام الفردي.

وتقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمُرشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الآخر لمُرشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفات المُرشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المُرشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُعرَض في اليوم التالي لقفل باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، كشفان يُخصَص أولهما لمُرشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمُرشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.

ويتضمن الكشفان أسماء المُرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المُرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المُرشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وتضمن القانون جواز أن يكون لكل مُرشح أو حزب له مُرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم قدره 500 جنيه.

ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.