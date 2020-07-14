المرشح السادس بانتخابات مجلس الشيوخ يتقدم بأوراق ترشحه بالبحر الأحمر

تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، أوراق مرشح واحد فقط، وذلك في اليوم الرابع لفتح باب تلقي الطلبات.

بينما عزف باقي المرشحين عن التقدم، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم إلى ٦ مرشحين، منذ فتح باب الترشح.

بدأت لجنة تلقي الطلبات بفحص الطلبات وأوراق الترشح في التاسعة صباحا لتلقي الطلبات من الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ، ومقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة على أن تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي وآخر قائمة.