بعد إنهاء العزل.. مستشفى هليوبوليس: مستعدون لاستقبال المرضى صباح الغد

قال الدكتور سيد محروس، مدير مستشفى هليوبوليس، إن قرار إنهاء تخصيص المستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، يأتي ضمن خطة الوزارة، ودليل على تناقص أعداد المصابين، حيث استقبل المستشفى في الفترة الأخيرة حوالي 30 حالة فقط.

وأضاف "محروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المستشفى استقبل منذ تحويله لمستشفى عزل 600 حالة، بنسبة شفاء تجاوزت 90%، لافتا إلى أن الفيروس له تأثير كبير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد مدير مستشفى هليوبوليس، أنه جاري تطهير وتعقيم المستشفى لمدة 3 أيام، ونستعد لاستقبال المرضى بداية من صباح غد الأربعاء.

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا لـ30% بعد خروج 24975 حالة من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح بيان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020 فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذى جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تعافت من الإصابة، و 3935 حالة وفاة.