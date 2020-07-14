الصحة تكشف حقيقة وجود موجه ارتدادية لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أرقام المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا تتراجع منذ أسبوع، حيث استطاعت الدولة السيطرة على ارتفاع الأرقام بعد عيد الفطر، مؤكدا أنه يوجد انحسار في أعداد المستشفيات المخصصة للعزل، ولا توجد شكاوى من عدم إيجاد أماكن حيث توجد أماكن متوفرة خاصة في القاهرة الكبرى.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه لا صحة لما يتم تداوله بوجود موجه ارتدادية، "محدش يقدر يتوقع بكرة فيه أيه، آه الإصابات بتقل وتنحسر بقالها فترة والعدد ممكن يختلف من يوم للتاني"، موضحا أن الأعداد المسجلة اليوم في انحسار مثل الأيام السابقة.

وتابع: "خدنا خبرة كبيرة في مواجهة أزمة كورونا، وعندنا منظومة صحية قوية قدرت تساعدنا بالمقارنة بدول كتير، واستقبال الصدمة دي بشكل يساعدنا للخروج من الأزمة والفضل يعود لحزمة الإجراءات والمبادرات الصحية اللي أطلقها الرئيس السيسي في 2018 مثل القضاء على فيروس سي".