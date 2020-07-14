تحرير 16 مخالفة تموينية في حملة موسعة بمطاي بالمنيا

قاد خالد عبدالرؤوف رئيس مجلس مدينة مطاي شمال المنيا، حملة لضبط المخالفات المتنوعه، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات المستمرة لإحكام الدور الرقابي على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، والتأكد من جودتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستهدفت الجولة، التي شارك فيها على الدكر نائب رئيس المركز، عددًا من الأسواق، وتم تحرير المحاضر للمخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين والطب البيطري ومباحث التموين والجهات المعنية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه تم المرور علي المحال والأسواق لمتابعة الانضباط ومدي صلاحية المنتجات ومعايير الصحة والسلامة، وتم تحرير 16 محضرًا متنوعًا عبارة عن محاضر زيوت وجزارة وقطع غيار ومواد غذائية وألبان، مؤكدًا الاستمرار في المتابعة على جميع الأسواق تنفيذًا لتعليمات المحافظ.