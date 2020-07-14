وزير الخارجية التركي: نرفض إدانة الاتحاد الأوروبي بشأن "آيا صوفيا"

أكد وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ترفض تمامًا إدانة الاتحاد الأوروبي بشأن تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد.

كان الاتحاد الأوروبي أدان قرار النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، وذلك خلال جلسة لوزراء خارجية الاتحاد، أمس الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات الملحة، في مقدمتها تعديات تركيا على سيادة دول المتوسط وتدخلاتها في الأزمة الليبية وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وبحسب ما ذكرته جريدة جمهورييت التركية، أفاد الوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن هناك آثار بنيت كمساجد ثم تحولت إلى كنائس في إسبانيا، وإدانة تركيا غير صحيحة بالمرة، رافضًا تمامًا كلمة إدانة.

وأكد جاويش ، في ضوء ذلك، أن تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع الجميع في شرق المتوسط.

كان مجلس الدولة التركي أقر، يوم الجمعة الماضي، تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، بمباركة من الرئيس التركي أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من المؤسسات والمنظمات الدولية والروحية حول العالم من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.

يُشار إلى أن "آيا صوفيا" صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.