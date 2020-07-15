رئيس حزب الشعب الجمهوري: "مفيش حاجة في العالم اسمها معارضة نظام"

قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه لا يوجد في العالم في أسس الديموقراطية، شيء اسمه "معارضة النظام"، موضحًا أن هذا المفهوم يعني الثورة.

وأضاف "عمر" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e"، أن المعارضة تعني معارضة الأحزاب برامج بعضها، وكل منهم يظن أن برنامجه الأفضل للمجتمع.

وتابع: "مفيش حاجة في العالم اسمها معارضة نظام، حزبنا يسار وسط لكن هذا لا يعني أننا اشتراكيون أو شيوعيون، وجزء من الارتقاء بالحياة السياسية أن يؤدلج المجتمع سياسيًا، بحيث يكون الانتخاب مبنيًا على البرامج، هذا الأمر لم نصل إليه بعد".

وحول مصادر تمويل الحزب، قال إن هناك مصدرين للتمويل، الأول الاشتراكات والتبرعات، والمصدر الآخر هو دعم الدولة، وذلك على حسب حجم الحزب.

وأردف: "لا نعلق على الحجم، والحزب الأكبر لا يكون بالضرورة هو الأفضل، وهذه المرحلة هي مرحلة رسم خريطة جديدة للحياة السياسية المصرية وتعتمد على الأداء وليس الحجم".

وأوضح، أن حزبه تخطى رقم 200 مقر إداري، موضحًا أن المقر الإداري الواحد يتخطى 1000 عضوية.