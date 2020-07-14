ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل حالته الصحية: فقدان وعيه "شائعة"

كشفت أمنية مكرم، ابنه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة إن والدها وصل أمس للساحل الشمالي، "كان جاي لينا الساحل ففوجئنا إن ذراعه فيه مشكلة"، مؤكدة أن المشكلة في ذراع والدها كانت منذ ثلاثة أيام، ولكنه لم يبلغ أيًا من أفراد أسرته "رغم أن ذراعه كان تعبه أوي".

وأضافت "أمنية"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن والدها رفض إبلاغ الأسرة بمرضه كونه لا يريد أن يظهر وكأنه مستسلم ولا يريد أن ينام أو يشعر أنه يتألم أو مريض، قائلة "بمجرد ما شوفناه عرفنا إن فيه مشكلة في دراعه، مكنش بيقدر يرفعه".

وتابعت: "الجزء الشمال كله كان فيه مشكلة، وذلك أثر على المشي، ووجهه كان متورمًا"، موضحة أنها استشارت أحد الأطباء الذي كشف عليه ووجه بأن يذهب إلى أي مستشفى في أسرع وقت من أجل عمل رسم مخ، فذهبت مُسرعة إلى مستشفى العلمين.

وأوضحت أن تقرير المستشفى أثبت أنه يعاني من جلطة في ذراعه الأيسر أثرت على الحركة وعلى قدمه، وجرى بالفعل نقله للعناية المركزة، "بمجرد رئاسة الدولة عرفت ووزارة الدفاع على طول جرى الاتصال بينا بشكل رسمي عملوا فعلا اللي المفروض يتعمل وأرسلوا طائرة لبابا وجرى نقله لمستشفى المعادي العسكري وهو حاليا في العناية".

وتابعت: "الحالة مستقرة وهو يخضع لعلاج دوبان الجلطة، أبويا في وعيه الكامل، والنهاردة تقريبا معظم الناس سألت عليه، وجرى نقله لركوب الطائرة وهو في وعي كامل"، موجهة حديثها لشريف عامر: "أنا عملت معاك المداخلة عشان أبويا يعتبر والدك وهو بيعزك جدا، أكتر واحد ممكن توصل الرسالة بشكل صحيح، أشكر كل الناس اللي اتصلوا يطمئنوا على بابا، كم الاتصالات اللي جالنا يؤكد على حالة واحدة أن بابا لديه من حب الناس الكثير والكثير".