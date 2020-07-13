وزير المالية: بناء نصف مليون وحدة سكنية خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم طرح 310 ألف وحدة سكنية بخلاف مليون وحدة أخرى جرى طرحها للسكن الاجتماعي وقاطني العشوائيات، مشيرًا إلى أن الوحدات عبارة عن 250 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي و60 ألف وحدة للإسكان المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة قد تشهد الدولة بناء 500 ألف وحدة سكنية أخرى، إذا ما جرى إضافة الوحدات السكنية الخاصة بقاطني العشوائيات إلى الـ310 وحدة.

وأردف، أنه قبل 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من 105 وحدة سكنية، موضحًا أن الدولة تحملت جزءً بسيطًا للغاية من مبلغ 200 مليار جنيه التي أنفقت على إنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، حيث توزعت أوجه الإنفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق "تحيا مصر" ورجال الأعمال وغيرهم.