"المحجوب": الوضع على الأرض في ليبيا أصبح معقدا بالنسبة لتركيا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الموقف على الأرض فى ليبيا أصبح معقدا بالنسبة لتركيا نظرا لأن المنطقة مفتوحة، وأي تقدم لتركيا سيكون صيد سهل من قبل سلاح الجو والمدفعية الليبي.

وأضاف "المحجوب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تركيا لازالت تعول على رفع سقف التصريحات الإعلامية ولكنها فى المعركة تخسر كل شىء، مؤكدا أن الموقف معقد جدا بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن المحادثات بين ترامب وأردوغان لا أعتقد أنها وضعت اللمسات الأخيرة للمعركة فى ليبيا، كما أن الولايات المتحدة مازالت تتعامل بتوازن مع الموقف.

وأشار إلى أن تركيا خرجت بـ"صفر اليدين"، مؤكدا أن الحديث عن معركة كبرى فى سرت خلال ساعات هو مجرد تهويل تركيا ونحن جاهزون للمواجهة مع تركيا، مشددا على أن أمن مصر وليبيا واحد ومصيرنا مشترك.