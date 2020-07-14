أبو عميرة: القضاء الإداري ألغى نتيجة انتخابات العلميين دورة 2020-2024

قال محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي أسفرت عن فوز الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بمنصب النقيب بالتزكية، فضلا عن الحكم ببطلان نتيجة فوز أعضاء المجلس.

وأضاف أبوعميرة، في تصريحات خاص لـ"الوطن"، إن المستشار القانوني محمد أمين في إلغاء نتيجة الانتخابات السرية التي دعا لها المليجي سرا رغم أن مجلس النقابة أخذ حكم محكمة حينها ببطلان الدعوة لجمعية عمومية للانتخابات السرية لأن مجلس النقابة صاحب السلطة في دعوة العمومية لم يعلم عنها شيئا، ثم فوجي المجلس بتقديم المليجي نتيجة انتخابات وفوز نفسه وكل من فيها بالتزكية وكأن العلميين ماتوا اوانقرضوا حتى تخرج النتيجة بالتزكية الأمر الذي جعلني اتجه لمجلس الدولة ورفع القضية، وحكمت المحكمة بإلغاء نتيجة انتخابات دورة 2020/2024 والغاء فوز المليجي بالتزكية والغاء نتيجة مجالس الفروع ورؤساء الفروع.

يذكر أن خلافا قد نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وتحددت جلسة الاستئناف على حكم فرض الحراسة بتاريخ 19 يوليو الجاري بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين.

وفيما يلي صورة من الحكم: