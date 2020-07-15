أبطال مسلسل "لكنه لي" يعلنوا سلبية مسحة كورونا بعد مخالطتهم "بارث"

أعلن فريق عمل المسلسل البوليودي الشهير "لكنه لي"، سلبية تحليلهم من فيروس كورونا، وذلك بعد مخالطتهم بطل المسلسل "بارث سامثان"، الذي كشف عن إصابته أمس الأول.

وكان الممثل البوليودي بارث سامثان الشهير باسم "بأرنواج"، وهي الشخصية التي يؤديها في مسلسل "لكنه لي"، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "بارث": "لقد أجريت مسحة كوفيد-19، وظهرت النتيجة إيجابية، على كل من خالطني الفترة الماضية، أن يجري مسحة للاطمئنان على نفسه، أنا حاليا في الحجر من فضلكوا احترسوا".

يذكر أن مسلسل "لكنه لي"، حقق أعلى نسبة مشاهدة فور عرضه على قناة "mbc بوليوود".