فيديو.. أنيل كابور ينشر رقصته مع أميتاب باتشان: أمنياتي بالشفاء العاجل

بعد إعلان إصابة النجم الهندي أميتاب باتشان ونجله بفيروس كورونا، أعرب عدد من معجبي النجم الهندي وأصدقائه من الوسط السينمائي، عن حزنهم وصلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل شفائه هو وأسرته.

ونشر الفنان الهندي أنيل كابور مقطع فيديو قديم جمعه بأميتاب أتشان، وهما يرقصان ويغنيان، وذلك عبر حسابه على تويتر، معلقا: "أتذكر هذا الرقص مع صديقي أميتاب وهذا الحب والطاقة لا يضاهي شيئا، الصلاة من أجل الشفاء العاجل وانتظار رؤيتك تفعل أكثر ما تحبه قريبًا".

I remember performing live in packed stadiums with @SrBachchan ! That love and energy is unmatchable!

Praying for your speedy recovery & waiting to see you do what you love most again very soon! pic.twitter.com/64GEgWF3VP — Anil Kapoor (@AnilKapoor) July 14, 2020

والسبت الماضي كأعلن الفنان البوليودي أميتاب باتشان، عبر حسابه على فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أميتاب قائلا: "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".

أميتاب باتشان كان أكتر فنانا حريص على البقاء في المنزل من وقت انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختما على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابق سالما، كن حذرا واعزل نفسك لو تشككت في الأعراض".