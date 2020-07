فيديو.. أنيل كابور ينشر رقصته مع أميتاب باتشان: أمنياتي بالشفاء العاجل

بعد إعلان إصابة النجم الهندي أميتاب باتشان ونجله بفيروس كورونا، أعرب عدد من معجبي النجم الهندي وأصدقائه من الوسط السينمائي، عن حزنهم وصلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل شفائه هو وأسرته.

ونشر الفنان الهندي أنيل كابور مقطع فيديو قديم جمعه بأميتاب أتشان، وهما يرقصان ويغنيان، وذلك عبر حسابه على تويتر، معلقا: "أتذكر هذا الرقص مع صديقي أميتاب وهذا الحب والطاقة لا يضاهي شيئا، الصلاة من أجل الشفاء العاجل وانتظار رؤيتك تفعل أكثر ما تحبه قريبًا".

I remember performing live in packed stadiums with @SrBachchan ! That love and energy is unmatchable!

Praying for your speedy recovery & waiting to see you do what you love most again very soon! pic.twitter.com/64GEgWF3VP