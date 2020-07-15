3 مطربين أعلنوا اشتياقهم للحفلات والجمهور: وحشنا الغنا

أعلن عدد من المطربين، اشتياقهم للحفلات الـ"لايف"، والتفاعل مع الجمهور، رغم أن معظمهم قدموا حفلات أون لاين، إلا أنهم يرون أن حفلات التفاعل مع الجمهور، لها مذاق خاص.

أعلن المطرب حكيم عبر إنستجرام، اشتياقه لحفلات اللايف، وعلق قائلا: "هانت إن شاء الله الكل هيفتح.. ونرجع نبسطكوا في الحفلات تاني، وحشتوني يا أحلى جمهور".

وأحيا المطرب حكيم مؤخرا، حفلا غنائيًا بمناسبة شم النسيم بإحدى الأماكن على ضفاف النيل دون جمهور، احتراما لقرارات الدولة التي اتخذتها بحظر تواجد الجمهور في الأماكن العامة، بسبب فيروس كورونا.

المطربة التونسية لطيفة هي الأخرى، أعلنت اشتياقها للحفلات والتفاعل مع الجمهور، وكتبت عبر حسابها بتويتر: "واحشني الغناء مع الجمهور.. ربنا يزيح الغمه قولوا أمين".

وقالت لطيفة لـ"الوطن": "لم أؤيد فكرة الحفلات الـ أون لاين، ولم أفكر في تقديهما، لأن الحفل بالنسبة لي هو الجمهور، وربنا إن شاء الله يزيح كورونا وتعود الحفلات التي اشتقنا إليها".

المطرب رامي جمال هو الآخر، نشر صورة من إحدى حفلاته اللايف، وعلق قائلا: "وحشني الغنا".