"رد الباب وغرب" أغنية تونسية جديدة للفنانة لطيفة

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن طرحها لأغنية تونسية جديدة بعنوان "رد الباب وغرب"، وذلك بعد فترة غياب عن تقديم الأغنية التونسية.

ونشرت لطيفة، فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلة: "رد الباب وجرب، سيكون عبارة عن لقطات مجمعة من حفلاتها التي أُقيمت العام الماضي 2019، وهي أغنية جديدة لكل حبايبي وبالأخص بفرح بيها حبايبي اللي حضروا مهرجانات تونس العام الماضي.. رد الباب وغرب.. قريبًا".

يذكر أن لطيفة كانت طرحت ألبومها الغنائي الجديد أقوى واحدة قبل أيام من تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.