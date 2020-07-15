عوض تاج الدين يتحدث عن المناعة الجماعية: "مينفعش نعتمد عليها"

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس لم ينتهي من مصر ومازال موجود.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "كورونا منتهاش وموجود، والحمد لله فيه سيطرة عندنا، والموقف حاليًا في مصر أفضل كثيرًا جدًا جدًا، من الأسبوع اللي بعد العيد".

وأوضح تاج الدين، أن المنحى حاليًا ثابت ويقل، مضيفًا: "نقدر نقول وصلنا لقمة المنحنى، وبدأ يحصل انخفاض في الحالات لما العدد يثبت كام يوم، ويبدأ ينزل، وقد نكون اقتربنا ولما يتحقق ذلك هنقول".

وأشار تاج الدين، إلى أن انخفاض المنحنى، سيوصلنا إلى صفر اصابات أو اعداد قليلة جدا مؤكدًا أن الفيروس يبدأ قوي وينتقل من إنسان لإنسان وتظهر الأجسام المناعية ويحدث بعدها انخفاض لشراسة وقوة الفيروس "العيان اللي عنده فيروس ضعيف ويعدي عيان تاني بيكون أضعف ودي اسمها المناعة الجماعية وطبعا احنا مبنعتمدش عليها بهذه الطريقة".

وأكد تاج الدين، أن أعراض الفيروس قلت، وأصبحت بسيطة وبدون أعراض احيانًا، مشددًا أن هناك فرق بين العدوى والمرض: "ممكن عدد من الناس يتعدي بالفيروس لكن ميجيلوش مرض".