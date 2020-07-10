مستشار الرئيس: أغلب المتحرشين لا يحتاجون لعلاج نفسي.. "دول مجرمين"

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي، إن أغلب المتحرشين مجرمون يجب عقوبتهم وليس مرضى يحتاجون علاجًا، مشيرًا إلى أن العلاج في هذه الحالات محدود للغاية.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "85% من مرتكبي جرائم والقتل والاغتصاب لا يكونون مرضى نفسييين لكنهم مصابون باضطراب في الشخصية، وهو أمر مختلف عن المرض النفسي".

وتابع أن استعداد الشخصية هو من يجعل المتحرش يرتكب جريمة التحرش، مشيرًا إلى أن "هشاشة الضمير"، تسببت في زيادة هذا الأمر في مصر على فترات طويلة بسبب عدم وجود قانون يُقاضى بسببه المتحرش.

وشدد مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي، على أنه من الناحية العلمية فإن زي المرأة ليس له علاقة بتعرضها للتحرش، مؤكدًا أنها لا تشجع المتحرش بسبب زيها، مدللًا على ذلك بقلة حوادث التحرش في الشواطئ بالدول الأجنبية: "سبب هذه الأزمة، هو إحساس المرأة بالدونية وأنها أقل من الرجل، ولو كانت البنت مدربة على رياضة الجودو لاستطاعت رد الاعتداءات عن نفسها".