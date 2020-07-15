عوض تاج الدين: دول جنوب شرق آسيا إصاباتها قليلة لأنهم مبيسلموش على بعض

نصح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية دائمًا، لأنها عادات صحية.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه كان يراجع الإصابات حول العالم يوميًا، ولاحظ أن دول جنوب شرق آسيا "اليابان وكوريا"، لا يصافحوا بعضهم البعض.

وأضاف: "عادة مبيسلموش على بعض، وعادة بيقفوا قدام بعض بمتر، وبينحنوا، واستعمال الكمامات هناك منتشر جدا" مشيرًا إلى أن منحنى الإصابات هناك منخفض.

واعتبر تاج الدين، أن الاجراءات الاحترازية صحية، وتحد من انتشار الأمراض، ولو أصبحت أسلوب حياة، سيكون أفضل من الناحية الصحية، متمنيًا أن يظل أسلوب التباعد في الطوابير المختلفة، "القصة مش قصة كورونا لكن فيه أنفلونزا وأمراض تانية بتنتشر عن طريق النفس".