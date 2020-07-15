موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الاتحاد" مساء اليوم، مباراة قوية بين فريق مانشستر سيتي، صاحب الأرض، ونظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، "البريميرليج"، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

ويمكن مشاهدة مانشستر سيتي ضد بورنموث، على قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق على المباراة حفيظ دراجي، ويقود المباراة تحكيميًا الإنجليزي لي ماسون.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة ويصارع من أجل تفادي الهبوط.