استشاري مناعة: أسلوب الحياة الخاطئ حول بعض الشباب لـ"كبار سن"

قدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية بعض النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت "عبدالوهاب" خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هناك مواطنين، كانوا غير ملتزمين، وبدأو في الالتزام، موجهة نصيحة للمواطنين في الشواطئ، بضرورة الالتزام والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وشددت "عبدالوهاب"، على ضرورة الالتزام بتناول الأطعمة الصحية، وشرب الماء باستمرار، محذرة من السمنة المفرطة والريجيمات الخاطئة، التي وصفتها بأنها من أسوأ الأشياء والتي تسبب ضعف المناعة.

وأكدت "عبدالوهاب"، على ضرورة تناول الخضروات والفاكهة، محذرة من الإفراط في تناول المياة الغازية: "متبقاش جزء من أسلوب حياتنا"، مشيرة أنها سبب لتخزين دهون البطن، التي تعتبر من أهم الأسباب لضعف مناعة الجسم.

وأشارت "عبدالوهاب"، إلى أنها تفضل النزول في البحر، عن النزول في حمامات السباحة، "عندنا البحر الأحمر من أفضل الأماكن، وبيقتل الميكروبات بشكل هائل".

وشددت على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية، والتأكد من نسبة الكلور في حمامات السباحة مضيفة: "مش هنقول انزلوا البحر بكمامة، لكن على الأقل هنبعد عن بعض".

وأكدت أستاذة المناعة والتغذية، أن هناك شباب، لكنهم يعتبروا مثل كبار السن، نظرًا لاستهلاكهم لأجهزتهم، بالوجبات السريعة والمياه الغازية، والأكل غير الصحي.

وشبهت "عبدالوهاب"، إمكانية نقل العملات لفيروس كورونا، بإمكانية انتقال الإيدز، بواسطة الناموس، معتبرة أن انتقال الفيروس عبر العملات "بعيدة شوية"، ويلزم أن يكون الشخص حامل العملة مريض، ونزل رذاذ من فمه على العملة ويمسك شخص آخر العملة بيده، ثم يضع يده على أنفه أو فمه.

ولفتت "عبدالوهاب"، إلى ضرورة تهوية المنازل بشكل دائم، وعدم الاكتفاء بالتكييف، وأنه يجب أن تدخل آشعة الشمس للغرفة، على أن يتعرض الإنسان للشمس نصف ساعة يوميًا للحصول على فيتامين د.