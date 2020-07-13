دراسات المناعة: هناك دول لا تجري فحوصات كورونا لتسجل عدد إصابات منخفض

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إنه كلما يتم زيادة تحاليل فيروس كورونا، كلما زادت أرقام الإصابات، وهناك دول لا تجري فحوصات فيكون عدد الإصابات منخفض وهذا خطأ، متوقعا أن 80% من الرذاذ الناتج عن التحدث يسقط في الأرض، و10% يذهب للهواء، وهذه النسبة تختلف من شخص لآخر.

وأضاف "نصولي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك دراسات تشير إلى أنه بعد 7 أيام من الإصابة بكورونا يبدأ في ظهور أجسام مضادة، كما تظهر في الأسبوع الثاني أجسام مضادة وتظل موجودة لمدة 22 يوما، لافتا إلى أن الأجسام المضادة أهميتها ترجع إلى تكوين المناعة في المستقبل.

وأشار إلى أنه إذا اختفت تلك الأجسام من الدم فذلك سيشكل مشكلة، ولكن الجديد أن هناك خلايا تسمى "تي سيلس"، وتظل موجودة لمدة طويلة، لافتا إلى أنه من المهم استخدام "الميتا كرتزون" والذي يعد نوعا من أنواع الكرتيزون من المهم أن يستعمل، مؤكدا أنه لا يؤثر على المناعة.