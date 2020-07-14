إمام أوغلو يطعن رسميا على "حلم أردوغان": خيانة عظمى

قدّم رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، طعنا رسميا اليوم، ضد خطة أعدتها وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية لتنفيذ مشاريع سياحية وخدمية في الأراضي المطلة على مشروع قناة اسطنبول المائية.

وأكد إمام أوغلو أثناء تقديمه الطعن، أنّ "قناة إسطنبول المائية أكبر خطر يتهدد مدينة اسطنبول وفق البيانات العلمية، وأنّ هذا المشروع هو جزء من خيانة عظمى لإسطنبول، من هذا المبدأ نباشر مبادرتنا هذه"، وفقا لما نقله موقع "العربية".

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت الاثنين، عن شراء شركات تتبع لوالدة أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند لـ44 دونما من الأراضي في محيط مشروع قناة إسطنبول، على أن تباشر الشركات القطرية مشاريع استثمارية تتضمن مرافق سياحية ومجمعات تجارية وفنادق وأسواق تجارية ومراكز سياحة علاجية.

وقال إمام أوغلو المنتسب لحزب الشعب الجمهوري المعارض: "من المحزن حقا إدارة العملية بمثل هذا الإصرار، الأسوأ من ذلك، هناك مخططات لجعل أشخاص في هذا البلد أغنياء، كم كانوا أذكياء حين أخذوا مساحات زراعية قبل 6-7 سنوات بأبخس الأسعار، والآن هذه الأماكن ستكون مراكز تجارية ومشاريع سكنية وسياحية، بعبارة أخرى هذه عملية مليئة بالخيانة".

وأضاف "هذه ليست قضية سياسية، إنّها قضية وطنية، هذا نضال من أجل تحرير إسطنبول".

بموازاة تصريحات إمام أوغلو، كشفت صحيفة "جمهورييت" الثلاثاء عن شراء صادق ألبيرق وهو والد براءات ألبيرق وزير المالية والخزانة التركية وصهر الرئيس أردوغان، أراض في محيط مشروع قناة إسطنبول.

وذكرت الصحيفة أنّ صادق ألبيرق اشترى 3 دونمات من الأراضي عام 2003 في منطقة Boyalık بقضاء Arnavutköy في منطقة اسطنبول.

وفي العام 2011 أعلن أردوغان عن مشروع قناة إسطنبول، وبحسب جمهورييت فصهر الرئيس اشترى عام 2012 نحو 13 دونما من الأراضي مجاورة لأرض والده.