متحدث النواب: القيادة السياسية وفرت مظلة حماية مجتمعية للمهمشين

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنّ القيادة السياسية حققت مظلة الحماية المجتمعية لكثير من الفئات المهمشة، التي تناستها الحكومات السابقة.

وأضاف حسب الله، لـ"الوطن"، أنّ القضاء على العشوائيات وتأهيل المواطنين للحياة في بيئة آمنة، كان من أهم التحديات التي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيقها على أرض الواقع، لتتحول حياة هؤلاء المواطنين من سكان العشوائيات من البؤس إلى حياة طبيعية.

وتابع: "لم يعد دستور 2014 وتعديلاته حبرا على ورق، فكل مادة تضمن حقوق وحريات للمواطن المصري، نجحت الدولة في تحقيقها على أرض الواقع".

ولفت إلى أنّ جهود صندوق تحيا مصر في دعم ملف العشوائيات، ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلا عن مساهمته في تجهيز 7341 وحدة سكنية، ومساهمة صندوق تحيا مصر بنصف مليار جنيه في مشروعات حي الأسمرات الثلاثة.