أديب: العشوائيات كانت حجرا على صدر مصر ..والسيسي مد يده في العقارب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الثالثة من "حي الأسمرات"، ودوره الكبير في القضاء على العشوائيات في مصر.

وقال الإعلامي: "أنا لو رئيس جمهورية، وده طبعًا الحمد لله مش وارد ومش هيحصل ولا بفكر فيه، هيبقى بالنسبة لي لو حد سألني عملت إيه وقولت لهم قضيت على العشوائيات، ده لوحده إنجاز يكفي"، موضحًا أن العشوائيات كانت أمرا مُهينا ومذلا لمصر، وللمصريين بالداخل أكثر من صورة مصر بالخارج، "لو رئيس وحد سألني عملت إيه هقوله في 6 سنوات قدرت أغير قدر كبير من العشوائيات في مصر".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن العصور السابقة لم تُحل أزمة العشوائيات، ولكن كانت تتعامل معها بالمسكنات، فعندما تسقط عقارات بسبب العشوائية يقومون بنقل 30 أسرة إلى عمارات أخرى في مناطق لا زرع فيها ولا ماء، "الناس كانت بتعاني في المناطق الجديدة لا لاقيين مواصلات ولا شغل ولا زراعة، فيضطروا يأجروا الشقق دي أو يحولوا نشاطها ويرجعوا تاني للعشوائيات"، بينما الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بعمل مجتمع متكامل لأهالي العشوائيات في الأسمرات.

وتابع: "الكل شاف النوادي الرياضية والحضانات، وأماكن الخياطة والمشاريع، رايح مكان مجتمع متكامل، حقهم وأكتر من حقهم، لأنهت بصراحة على مدى الـ 40 لـ 50 سنة يجب أن يحاسب المسؤولون في البلد تاريخيا عن عدم حل أزمة العشوائيات، جزء كبير من الناس كانوا بيشوفوا أنها مشكلة مستحيلة، كانت أمر مستحيل بدليل أنها لم تحل سابقًا، المواطنين في العشوائيات كانوا في عيشة مهينة، مش عاوز أقول كلام بايخ، أماكن لا يعيش فيها بنى آدمين، ما زال فيه أماكن يتم حلها، بس السيسي مد يده في العقارب، العشوائيات كانت حجر على صدر مصر محدش قادر يشيله ومحدش قادر يحركه ولا حد يقرب له".