"إسكان النواب": لن يكون هناك بناء مخالف بعد انتهاء مدة المصالحات

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لن يكون هناك بناء مخالف، أو تعديات على أراضي الدولة، مع تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة لقانون البناء الموحد والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الدولة، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تضمنت العديد من القواعد والإجراءات ووضعت اشتراطات البناء بما يضمن عدم التلاعب، وتغليظ عقوبات مخالفة الترخيص والتلاعب، ووقف ظاهرة البناء المخالف، والنمو العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والحفاظ على الثروة العقارية في مصر، والقضاء على فساد المحليات في منظومة استخراج رخصة البناء، وذلك من خلال إسناد هذا الأمر لمكاتب استشارية هندسية، وفقا لضوابط صارمة، ومراقبة شديدة عليها.

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة لـ"الوطن"، أن فرصة التصالح في مخالفات البناء تسمح بتقنين الأوضاع، ولكن بعدها سيكون هناك إجراءات أكثر صرامة مع التطبيق الكامل لقانون البناء الموحد، وتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، خاصة في ظل التوجيهات والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف.

وأضاف أنه من غير المتوقع مد فترة التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ظل اتجاه الدولة للتصدي للعشوائيات، ووقف البناء المخالف، حيث يتضمن القانون كل الضوابط لوقف البناء العشوائي، والتصدي بعقوبات صارمة للتلاعب والمخالفات.