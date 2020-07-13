أديب يشيد بجهود الرئيس في ملف العشوائيات: ده الفرق بين الأنظمة

استعاد الإعلامي عمرو أديب، ذكريات حادث سقوط صخرة الدويقة، أثناء استعراضه افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الثالثة لـ "حي الأسمرات".

فذكر الإعلامي أنه في سبتمبر 2008، وكان ذلك في شهر رمضان، وردت إليه معلومة بأن صخرة الدويقة سقطت على العديد من المواطنين، "كان فيه ناس عايشة تحت الصخرة، أنا بتكلم عن صخرة وزنها من 200 لـ 300 طن، مش طوبة، روحت هناك على طول، اللي شوفته يومها غير نظرتي للحياة، كان عندي نظرة معينة للحياة، بس بعد اللي شوفته وجهة نظري اتغيرت تماما".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن سكان منطقة الدويقة كانوا يعيشون في ظلم مدقع، "ده مش حيطة اللي وقعت عليهم، دي صخرة كبيرة، والمسؤولين كان مبررهم في عدم تطوير المنطقة أن الناس مش هترضى تسيب المكان، وكان مبرر الأهالي أن مكان مسكنهم قرب محل عمله"، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طور المناطق العشوائية وجعلها أماكن آدمية، "كان فيه مسؤولين سابقين يقولوا الناس كانت مبسوطة هناك"، وهذا الفرق بين التعامل بين الأنظمة السابقة والنظام الحالي مع هذا الملف.

وتابع: "أنا لا بطبل ولا بعمل حاجة، النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن المواطنين الذين قاموا ببناء منازلهم تحت خطوط الضغط العالي، دي جريمة، انتوا عارفين الضغط العالي ده بيجيب أمراض إيه، ورغم كدة الدولة قامت بنقل المواطنين لأماكن أدمية وكذلك قامت بحل مشكلة تلك المباني، وجعل خطوط الضغط تسير من باطن الأرض، أستطيع أن أقول للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنت كفيت ووفيت، عمل نوادي رياضية ومجتمع متكامل، أحنا كان وشنا في الأرض".

وأوضح أنه كان يُشاهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للمرحلة الثالثة بحي الأسمرات بكل فخر، "حاجة بجد كانت فاخرة، منظر العقارات مريحة للعين، فيها مساحات وشجر، ولكن آفة دولتنا الصيانة، كل ما اتفرج على الحاجات دي أقول يارب نصنها ونحافظ عليها، أرجو يكون أخواننا المسؤولين منتبهين لفكرة الصيانة لا الكراسي تبوظ ولا لمبات النور تتكسر، ولا المباني تنشع".