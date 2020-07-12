عاجل.. السيسي لـ"وزير الدفاع": عاوزين قطعة أرض لتطوير مساكن "زلزال"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساهمات البنوك في مشروعات الإسكان الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، الذي هو وعاء لمساهمات المصريين، ووزارة الإسكان وهيئة المجتماعات العمرانية التي تتحمل العبئ الأكبر.

وأضاف السيسي خلال حديثه بإحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "في عندنا إسكان بيسموه زلزال 1 و2 و3، والشقة فيها أوضة وصالة وأوضين وصالة، وعاوز أفتح ليهم الباب يتقدموا لينا بطلبات علشان أقول للفريق محمد زكي محتاجين حتة أرض من المعسكرات، هما عايشين بالفعل لكن ممكن نعملهم مساكن أفضل للي حابب منهم".

وتابع الرئيس: "يا كل المصريين أي إنسان هيحتاج شقة هنوفرله الشقة".