صور.. الانتهاء من تطوير محمية أبوجالوم بتكلفة 3 ملايين جنيه

قال الدكتور محمد قطب مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تطوير محمية أبو جالوم التابعة لمدينة دهب، موضحا أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كانت أصدرت قرارا بتطوير عدد من المحميات الطبيعية بجنوب سيناء من بينها أبوجالوم.

وأكد أن أعمال التطوير استمرت نحو عام تقريبا حيث جرى وضع مخطط بالاتفاق مع المجتمع المدني وخبراء البيئة والمهتمين بمجالات الغوص لوضع أهم النقاط الأساسية في التطوير، وجرى عقد لقاءات عديدة مع كل الجهات المعنية لتحديد نقاط التطوير وتمثلت في استخدام كل المواد الصديقة للبيئة في الأعمال دون الإخلال بالنظام البيئي.

وقال إن أعمال التطوير بلغت تكلفتها نحو 3 ملايين جنيه وشملت بنية أساسية ومرافق وخدمات، موضحا أن جنوب سيناء تضم خمس محميات هي أبوجالوم، سانت كاترين، طابا، نبق، رأس محمد.

وقال الدكتور أحمد صادق مدير محمية أبو جالوم إنه جرى تطوير منطقة البهلول الموجودة داخل المحمية وجرى إنشاء مظلات للسيارات، ومظلات للضيوف والسياح وحمامات صديقة للبيئة، بوابات تحصيل، وبوابات لأجهزة الأمن وساحات انتظار السيارات، سلات قمامة، علامات إرشادية وتوجيه، وتمهيد المدق المؤدي للبهلول وتحديد جوانب الطريق، بالإضافة إلى تطوير مناطق جبلية للمشاهدة من فوق الجبال لمساعدة السياح في مشاهدة البهلول من أعالي الجبال حيث جري إنشاء مدرجات من أحجار البيئة وحديد للسلالم.

وأضاف أنه جرى استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التطوير مثل الاخشاب والأحجار والصخور التي تشكل البيئة الموجودة في المحمية بحيث يتم استغلال الثروات الطبيعية الموجودة وهي صديقة للبيئة.

وأكد أن محمية أبو جالوم تشتهر بوجود مناطق الغوص فريدة من نوعها في العالم، موقع غوص البهلول وبها بيئة بحرية بكر وتنوع للبيئة البحرية من الشعاب المرجانية والأسماك النادرة، ومناطق غوص رأس مملح، الدحيلة وهي قبلة الغطاسين في العالم لأنها مناطق ذات شهرة عالمية، باعتبارها مكان ذو طابع خاص ويمارس فيه عدة أنشطة بحرية في مكان واحد بالقرب من الشاطئ دون الضرورة لوجود مراكب حيث يمكن ممارسة الغوص الحر وقد تصل المسافة إلى 100 متر وجرى إنشاء عدة مسابقات في المنطقة والمنطقة محمية من التيارات البحرية واسنوركليج.

وناشد مدير محمية المواطنين والسياح بضرورة الحفاظ علي البيئة الموجودة في المحميات وتطبيق شعار المحميات "لا تأخذ شيئا معك، ولا تترك شيئا خلفك".

وأبوجالوم هي إحدى المحميات التابعة لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، تعد من أشهر المناطق ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم لما تتميز به من مناطق الغوص العالمية.

وطالب أهالي دهب بتطوير المحمية حتى تتناسب مع السياح، حيث تقدر الأعداد الوافدة إلى المحمية بنحو 200 ألف زائر سنويا.