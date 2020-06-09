58 مليون جنيه لتطوير محميات جنوب سيناء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، خلال استعراض تقرير جهود وزارة البيئة المصرية خلال 6 سنوات، أنه جرى دعم تطوير المحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء وفقًا للنظم العالمية، خاصة أنه تزخر بتنوع بيولوجي نادر.

وقالت وزيرة البيئة، إنه تم إنشاء مركز الزوار بمحمية رأس محمد، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بالمحمية، إضافة إلى دمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير فرص عمل مستدامة، عبر مساعدة سكان محمية سانت كاترين على الاستفادة بما تحويه من النباتات الطبية ببيعها.

كما جرى تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتي نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه، وتطوير وإنشاء وحدات سكنية بقرية الغرقانة بمحمية نبق في شرم الشيخ بتكلفة 50 مليون جنيه، وأيضًا تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ، وتطوير محميات سانت كاترين، وعلى رأسها مسار جبل موسى، ورفع كفاءة المقر الإداري لمحميات جنوب سيناء بمدينة دهب بتطوير مركز تدريب المحميات بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، أعلن محمية رأس محمد على القائمة الخضراء للاتحاد، ما يعد انعكاسًا لجهود الحماية التي تقوم بها وزارة البيئة بها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

كما جرى اعداد خطة لإدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة لضمان حمايه الموارد الطبيعية، وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها، وكذلك صدور قرار وزارة البيئة بدعم رئيس مجلس الوزراء، لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات، وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة.