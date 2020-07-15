"القاهرة": البترول تعوض أصحاب 31 سيارة تفحمت في حريق طريق الإسماعيلية

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن وزارة البترول مع محافظة القاهرة نظفوا موقع اندلاع حريق خط بترول طريق "مصر الإسماعيلية" بالقرب من مدرسة النزهة الدولية.

وأضاف عوض لـ "الوطن" أن وزارة البترول تجري أعمال الإصلاح لخط البترول بواسطة شركاتها، لافتا إلى أن حالات الإصابات بين المواطنين جراء الحريق التي وصلت إلى 17 حالة وتفحم نحو 31 سيارة سيتم تعويضهم من قبل وزارة البترول حسبما أعلن متحدث وزارة البترول.

وأشار إلى أن معاودة تشغيل الطريق بكامل طاقته الذي شهد الحريق، أمس، والإعلان أنه آمن تماما أمر بيد وزارة البترول.