مصابون وتحقيق وسيارات متفحمة.. حصيلة حريق خط بترول طريق الإسماعيلية

تسبب اشتعال النيران بخط زيت خام "مازوت"، في حريق ضخم على طريق "مصر - الإسماعيلية"، في حالة من الرعب بنفوس أصحاب السيارات، من المارة الذين ظهروا في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح الحادث المروع عقب حدوثه.

السيطرة على الحريق.. ووزير البترول يراقب الوضع

وصرح المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، بأنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في خط خام "شقير - مسطرد" الواقع أول طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وشرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وأوضح أنه تم على الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

وانتقل إلى موقع الحريق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود السيطرة، والإخماد والوقوف على الوضع على الطبيعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

الدفع بـ15 سيارة إسعاف.. وسقوط مصابين

أعلن الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، رصد إصابات لمواطنين في الحريق، وأضاف أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.

17 إصابة و31 سيارة متفحمة

وذكرت متحدث الصحة، أن الحريق الذي نشب أسفر عن وقوع 17 مصابا وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات، وتواجد حالتين نسبة الحروق بهما 100%، والحالات الأخرى تتراوح نسبة الحروق بها بين 20% إلى 40%.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة

فيما أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في واقعة الحريق، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن النيابة لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.

رئيس الوزراء يتابع الحريق

فيما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اتصالات هاتفية مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على هامش تواجده منذ قليل، لمتابعة الحريق.

"المرور" تناشد المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية

ناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين، الابتعاد عن طريق الإسماعيلية لوجود كثافات مرورية نتيجة حدوث الحريق.