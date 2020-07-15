التنسيق الحضاري يعقد حلقة نقاشية عن كتاب "الزمالك القيمة والتراث"

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، حلقة نقاشية حول كتاب "الزمالك القيمة والتراث" باكورة إصدار سلسلة "ذاكرة المدينة" التي أطلقها الجهاز، وذلك في الثانية عشر ظهر يوم الإثنين27 يوليو الجاري عبر برنامج زووم ويدير النقاش الإعلامي جمال الشاعر.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان صحفي أن هذا الكتاب يوضح التدرج العمراني بحي الزمالك مع اختلاف المدارس المعمارية به، وكذلك التطور الديمرجرافي لهذا الحي الراقي، ويدير النقاش مجموعة من المتخصصين المعمارين وأساتذة التاريخ والأثريين، وهم الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الاسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس الفريق البحثي للكتاب، والدكتور دليلة الكرداني أستاذ العمارة، والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور حاتم الطويل أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور إيمان عامر أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور إسلام محمد أحمد عبدالقدوس مدرس الهندسة المعمارية والتصميم العمراني بالمعهد العالي لتكنولوجيا الهندسة، وعضو فريق العمل البحثي الخاص بالكتاب.

كما ضم فريق العمل أيضا كل من الدكتور إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ المعاصر والإرشاد السياحي، وكريمة حسين أحمد نصر مدرس مساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس، وإسراء حميدو أبو زيد باحث الماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس.

يذكر أن كتاب "جزيرة الزمالك القيمة والتراث" هو الإصدار الأول لسلسة ذاكرة المدينة التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز، كما أصدر الجهاز الفيلم الوثائقي.

"ذاكرة المدينة" الذي وثق به الجهاز لمشروع "عاش هنا" و"حكاية شارع" تخليدا وتوثيقا للرموز الوطنية والرواد من شهداء الجيش والشرطة، والسياسين، والأدباء والفنانين، والتشكيليين، وكل المبدعين في شتى المجالات لإتاحة الفرصة للأجيال الحالية والقادمة للتعرف على إنجازات هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم في المستقبل.