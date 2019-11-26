أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الاقتصادي عزيز صدقي بمشروع "عاش هنا" الذي يهدف إلى تخليد ذكرى مبدعي مصر ورموزها الأدبية والفنية والفكرية وحفظها للأجيال المقبلة، ويمكن للمارة مشاهدة لافتة تحمل اسم عزيز صدقي وعنوانه 3 شارع الفردوس بالزمالك - القاهرة.

ولد عزيز محمد صدقي في القاهرة عام 1920، وحصل على بكالوريس الهندسة قسم عمارة من جامعة القاهرة عام 1944، ثم نال شهادة الدكتوراة في التخطيط الاقليمي والتصنيع من جامعة هارفارد الامريكية عام 1946، عمل مدرسا بكلية الهندسة عام 1951، ومستشارا فنيا لرئيس الوزراء، ومديرا عاما لمشروع مديرية التحرير عام 1953.

كما عين وزيرا للصناعة 1956 ثم نائبا لرئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية 1964 ثم مستشارا لرئيس الجمهورية فى شؤون الإنتاج 1966، وتولى صدقي منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية عام 1968، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عام 1972.

لقب بـ"أبو الصناعة المصرية" لاهتمامه بالصناعة الوطنية أثناء تقلده المناصب الوزارية في الخمسينيات، ومن أعماله: مشروع تجميع أول سيارة مصنوعة في مصر عام 1959، وافتتح في العام نفسه مصنع الحديد والصلب في حلوان، ظهرت في عهده عدة صناعات أخرى مثل الثلاجات الكهربائية وأجهزة البوتاجاز، ومصانع الورق، واستحدث عدداً كبيراً من المصانع الجديدة والتوسعات في مختلف المجالات الصناعية.