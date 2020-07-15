بعد 12 ساعة.. غطاسون ينتشلون جثة شاب غرق بشاطئ جرجوب بالنجيلة

نجح فريق من الغطاسين المتطوعين في انتشال جثة شاب غريق بشاطئ مياء جرجوب بمدينة النجيلة في مطروح، يدعى عبدالله هشام حامد، 21 عاما، من محافظة الشرقية، بعد مرور 12 ساعة على غرقه في البحر دون العثور عليه.

وقال عيسى أبوشيته العميرى أحد الغطاسين من أهالى النجيلة: "دعوت أصدقائى من الغطاسين بمطروح، ولبوا النداء لانتشال جثمان غريق بميناء جرجوب بالنجيلة الذي توفي منذ الأمس، ولم يتمكن بعض الغطاسين من العثور عليه، وشارك في رحلة البحث عن جثمانه 12 غطاسا متطوعا من أبناء مدينة النجيلة ومرسى مطروح، منهم بكر هارون بوالزغرات، ونزلنا جميعا البحر أمام ميناء جرجوب، ولم يستغرق البحث نصف ساعة إلا وعثر عليه (بكر) الغطاس".

وأضاف "عيسى"، لـ "الوطن"، أن هؤلاء الشباب من الغطاسين لا يتأخرون عن تلبية أي نداء لانتشال جثث الغرقى من البحر وهم من شاركوا في انتشال جثة غريق كوبرى استانلى العام قبل الماضى "محمد حسن"، ويذهبون أي مكان من أجل الغرقى وعلى نفقتهم الشخصية، من معدات وأجهزة وكل ما يخص الغطس، وبسيارتهم الخاصة، وهو ما ظهر في حضورهم مدينة النجيلة 140 من مطروح كيلو ذهابا وعودة.

وأشار إلى أن الشاب يعمل مساحا مع أحد المقاولين فى إنشاءات ميناء جرجوب بالنجيلة، ونزل البحر للتصوير خلال السباحة، وغرق بسبب عدم إجادته للعوم فى البحر، خاصة وأن الأعماق فى شاطئ الميناء تصل إلى 30 مترا، وعلى مدار يومين جارٍ البحث عنه حتى تمكن الغطاسون من العثور على جثمانه، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى النجيلة.