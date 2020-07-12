العثور على جثة شاب غرق بشاطئ بورسعيد

انتشل رجال الإنقاذ البحري ببورسعيد، مساء اليوم، جثة شاب تطفو فوق مياه شاطىء بورسعيد.

وتلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا بالعثور على جثة غريق طافية فوق سطح الماء بجوار نادي الصيد بحى الشرق.

وعلى الفور اُنتشلت الجثة بواسطة رجال الإنقاذ البحري، ونُقلت بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتبين من التحريات أنها لشاب يدعى خالد عبده، وعمره 35 عامًا.

ووُضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لحين استخراج تصريح الدفن.