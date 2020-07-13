فريق الاتحاد المصري للغوص يصل شاطئ النخيل للبحث عن جثة "شادي"

وصل فريق من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، منذ قليل، إلى شاطئ النخيل المعروف بشاطئ الموت غرب الإسكندرية، للمشاركة في جهود البحث عن جثة الشاب "شادي زغمار"، 17 عامًا، المفقود بالبحر منذ 4 أيام.

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة، بـ 11 غطاسا، بشاطيء النخيل للبحث عن جثة الشاب والذي يعد الضحية رقم 12، وذلك بعد استغاثة أسرته باللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقًا، يوم الجمعة الماضي، بشاطيء النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطيء.