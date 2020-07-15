إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، من أسرة واحدة، في حريق ضخم اندلع في منزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، في الطويرات على الطريق الصحراوي الغربي في قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في منزل، نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز، في قرية الطويرات بقنا.

وأفاد مرفق الإسعاف، بأن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم "شيخية جادالرب محمد، 65 عامًا، حروق من الدرجة الأولى بالذراعين، وحسن عبيد محمد، 30 عامًا، حروق من الدرجة في الوجه والذراعين، وزينب عبيد أحمد، 40 عامًا، حروق بالدرجة الأولي باليدين والوجه.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.