بسبب الحريق.. شلل مروري في الطرق المؤدية لموقف العاشر

شهدت الطرق المؤدية لموقف العاشر، صباح اليوم، شللا مروريا في اليوم التالي للحريق الهائل الذي نشب أمس في خط البترول الممتد على طول الطريق، والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا واحتراق 31 سيارة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت الطريق، أمس، في الاتجاهين لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق، وفتحت الطريق مره أخرى بعد إجراء عمليات الإخماد والتبريد للحريق.

وقال مصدر أمني إنه يجري حاليا سحب الكثافات من الطرق المتجهة والمؤدية إلى موقع حريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من خلال الدفع بقوات لسحب الكثافات، مشيرا إلى أنه ستعود الحركة إلى وضعها الطبيعي عقب الانتهاء من الإصلاحات.

وأوضح المصدر أن ذروة الازدحام انتهت وبدأت حركة المرور تعود لوضعها الطبيعي تدريجيا.